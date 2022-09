Terni, su illuminazione pubblica c'è irregolarità nell'affidamento ad Asm - Tuttoggi

Le possibili soluzioni

L’autorità ha dunque individuato 3 possibilità per regolarizzare la siutazione; affidare il servizio a una società in house, ricorrere a un investimento pubblico-privato o bandire una gara pubblica. L’atto di indirizzo, presentato dal sindaco Leonardo Latini, propone di verificare se la società in house TerniReti possa vantaggiosamente espletare il servizio.

Atto approvato

Se per il capogruppo di Forza Italia, Lucia Dominici, si tratta di un “Passo essenziale”, per Alessandro Gentiletti (SC) si tratta invece di un “Inutile manifesto politico, perché invece di dare seguito alla ricapitalizzazione di Asm con un partner privato come Acea, era necessario andare subito verso una gara pubblica”. Con 19 voti favorevoli e 5 contratri l’atto è stato approvato dal Consiglio.