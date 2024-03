Terni, spaccio di cocaina verso Cesi: 2 arresti - Tuttoggi.info

Spaccio di cocaina nelle campagne intorno Cesi: fermati un giovane e un uomo di Rieti: in auto 56 gr. di coca

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni alla guida del Colonnello Mauro Marzo, è stata eseguita un’attività a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, conclusasi con l’arresto di due uomini. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Terni, nella notte tra venerdì e sabato scorso, nel corso di un servizio notturno del controllo del territorio nelle campagne di Cesi, hanno notato i movimenti sospetti di un soggetto a bordo di un’autovettura, il quale, dopo aver spento i fari, ha imboccato un viottolo che portava verso la montagna. Dopo poco la vettura è tornata indietro e ai militari non è sfuggito il fatto che ci fosse un passeggero a bordo.

Cocaina in auto, 2 arresti per spaccio

Scattato subito l’intervento dei Finanzieri, sono stati identificati il conducente, residente nel reatino, e il passeggero, un ventenne senza fissa dimora di origini marocchine. Dall’ispezione del veicolo è stato rinvenuto, sotto il sedile lato passeggero, un involucro contenente 56 grammi di cocaina. Informato dei fatti il Pubblico Ministero di turno, è quindi scattato immediatamente l’arresto per i due uomini, con il conseguente sequestro di quanto rinvenuto. Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo che è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato. All’esito del giudizio direttissimo è stato disposto: per il cittadino straniero, il divieto di dimora nella provincia di Terni, mentre per il soggetto italiano, l’obbligo di presentazione alla P.G. per tre volte a settimana, il divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle 20 alle 07 di ogni giorno e l’obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza.