Terni, sì ai test antidroga per Giunta e consiglieri comunali | Campagna anche nelle scuole - Tuttoggi.info

Ok all'unanimità in consiglio comunale all'atto che chiede test antidroga per gli amministratori e prevenzione nelle scuole

Presto a Terni test antidroga (su base volontaria) per sindaco, assessori e consiglieri comunali. Lo ha deciso il consiglio comunale nella seduta di lunedì, approvando all’unanimità un atto di indirizzo per una campagna contro l’uso delle sostanze stupefacenti che interesserà anche le scuole.

Nel dettaglio, il documento chiede all’amministrazione comunale di:

“avviare una campagna di sensibilizzazione a partire dal 2024 contro l’uso di sostanze stupefacenti con attività mirate e sistematiche rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con stanziamenti di somme adeguate di bilancio, comunque non inferiori a 20.000 euro;

attivarsi per reperire fondi ulteriori da destinare alle campagne di sensibilizzazioni contro l’uso delle sostanze stupefacenti;

realizzare le attività nelle scuole in sinergia e collaborazione con gli altri soggetti del territorio impegnati a vario titolo nel contrasto all’uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti;

realizzare quanto previsto nella L. Regionale n. 14 del 2022;

prevedere la realizzazione del test antidroga con la prova del capello o altri similari su base volontaria per i consiglieri comunali, assessori e sindaco, almeno una volta l’anno, rendendo pubblica, sempre previo consenso scritto, l’adesione al test e il risultato, nel rispetto della normativa nazionale sulla privacy soprattutto per quanto riguarda i dati sensibili”.

Insomma, il Comune di Terni vuole concretamente combattere una piaga particolarmente diffusa sul territorio, a partire dalla prevenzione antidroga nelle scuole ma anche con l’esempio degli amministratori locali.