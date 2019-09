Terni, scuola in lutto | Si è spenta la professoressa Paola Rossi

Non ce l’ha fatta a superare una malattia che era stata scoperta da qualche tempo; la professoressa Paola Rossi dei licei scientifici Galilei e Donatelli di Terni si è spenta dopo aver lottato contro il male. Una perdita che sconvolge tutta la comunità scolastica e lascia colleghi e studenti nel più profondo sconforto. Amata da tutti, stimatissima in città, e sempre con un sorriso per chi le si rivolgeva.

”Una grande perdita per la scuola e la comunità – commenta con dolore l’assessore alla scuola Valeria Alessandrini a TO – ci mancheranno la sua professionalità, umanità e competenza. Mi unisco al dolore dei cari e la ringrazio per tutto ciò che ha dato e continuerà a dare grazie ai suoi insegnamenti che rimarranno nei cuori di tutti”.

