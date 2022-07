Terni, rifacimento del fondo stradale in via Turati | L'ordinanza del Comune per regolare il traffico - Tuttoggi

Lavori per il rifacimento del fondo stradale in via Turati; il testo dell'ordinanza del Comune di Terni per regolare il traffico.

Da lunedì primo agosto, via Turati, nel tratto compreso tra Lungonera Savoia e via Di Vittorio, sarà interessata da lavori per il rifacimento del fondo stradale.

Gli addetti, nello specifico, provvederanno a rimuovere la pavimentazione esistente; poi sarà realizzata una nuova pavimentazione in asfalto. Nei tratti maggiormente danneggiati, inoltre, saranno eseguiti lavori per recuperare i sottofondi sollecitati dall’intenso traffico che caratterizza la via.