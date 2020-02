Terni-Rieti, viceministro 'inaugura' cantiere bretella "Pronta in estate" - Tuttoggi

Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri ha raggiunto il confine fra Lazio ed Umbria per presenziare all’inizio dei lavori del cantiere Ircop nel tratto di strada umbro della Terni-Rieti. Da anni i lavori erano fermi e grazie all’impegno del Governo, con la collaborazione di Anas e dell’azienda Ircop, oggi si è data una risposta concreta alla popolazione locale da anni limitata nella viabilità.

Il cantiere della superstrada era stato al centro di una visita del Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri nel mese di ottobre, dove lo stesso aveva promesso un impegno teso a portare risultati concreti in pochi mesi. Oggi il grande risultato, l’inizio dei lavori e una nuova promessa: l’inaugurazione del tratto stradale entro l’estate.

“Individuato il problema, con anas e Ircop, mi sono subito attivato per trovare una soluzione. L’obbiettivo – spiega Cancelleri – era condiviso da tutti: avviare nuovamente i lavori e consegnare l’infrastruttura completa al territorio. Oggi è una grande soddisfazione vedere il cantiere di nuovo vivace e il prossimo appuntamento è per questa estate, quando la superstrada sarà aperta”.