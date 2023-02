Terni, riapre il cantiere di via Urbinati dopo mesi di fermo operativo - Tuttoggi

Salvati: “Eventi, accadimenti e circostanze difficili anche solo da riassumere”

“Fin dall’inizio il cantiere – dichiara il vicesindaco – è stato caratterizzato da una serie di eventi, accadimenti e circostanze difficili anche solo da riassumere: un ricorso in prima aggiudicazione, quindi affidamenti alla seconda ditta in graduatoria; un subentro di appaltatore in corso d’opera; un primo fallimento con conseguente stop dei lavori, interpello e scorrimento della graduatoria come previsto dalla legge; un secondo fallimento e un nuovo stop ai lavori con un’opera conclusa solo al 56% del totale.

“Tali fattori esterni hanno fortemente condizionato, oltre all’appalto stesso, la vita, la tranquillità e la capacità di sopportazione dei residenti dell’intera zona. Il Comune, da parte lesa di fatto impotente dinanzi ai fallimenti delle imprese e alle dinamiche descritte, si è fatto di nuovo parte attiva e determinata per dare conclusione a quest’opera incompiuta che è da sempre fonte di polemiche comprensibili e speculazioni meno accettabili”.

Esseti S.r.l. di Terni: la ditta vincitrice dell’appalto

Le mutate norme di settore e le condizioni di mercato, che in un decennio sono inevitabilmente variate, hanno indotto il Comune ad affidare un incarico professionale per la revisione complessiva del progetto al fine di attualizzarlo e allinearlo economicamente ai nuovi prezzari regionali.

“È stata così esperita una nuova gara d’appalto che ha visto la ditta Esseti S.r.l. di Terni aggiudicarsi i lavori: si tratta, in effetti, di un’impresa solida con ampia e consolidata esperienza in importanti commesse pubbliche sia nel ternano che in ambito nazionale”, chiarisce Benedetta Salvati.

“Il ribasso ottenuto è di poco superiore all’11%, che è risultato congruo in relazione all’entità delle opere affidate. L’importo contrattuale dei lavori è di oltre 1.500.000 euro ed è previsto esattamente un anno per la conclusione”.

Esecuzione per lotti funzionali

Il nuovo progetto, nello specifico, prevede l’esecuzione per lotti funzionali. Il primo lotto funzionale (in avvio da oggi) prevede in estrema sintesi: la realizzazione della grande rotatoria su via Urbinati con una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e una nuova rete di illuminazione pubblica; la realizzazione del ponte per consentire finalmente un sicuro e definitivo accesso al complesso residenziale di recente costruzione; la realizzazione delle paratie di contenimento della strada in trincea (lato via Urbinati); la definizione e la normalizzazione degli accessi alle proprietà laterali.