Terni, rapinano 13enne e postano il video sui social: denunciati tre giovanissimi - Tuttoggi.info

Tre minori denunciati dai Carabinieri per rapina in concorso. Avevano accerchiato e derubato un 13enne di 20 euro custoditi nella cover del telefono

Hanno aggredito un ragazzino di 13 anni per rubargli 20 euro custodite all’interno della cover del cellulare e poi hanno postato il video dell’aggressione sui social network: è scattata così la denuncia per 3 ragazzi di un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, che sono stati denunciati dai Carabinieri di Terni per rapina in concorso. I fatti risalgono al mese di gennaio, quando il 13enne si è presentato con i propri genitori al comando provinciale dei Carabinieri di via Radice per sporgere una querela-denuncia nei confronti dei tre giovanissimi che, in una via del centro, lo avevano accerchiato e rapinato. La vittima conosceva di vista i propri aggressori ed è riuscito a fornire le generalità ai militari che, dopo una breve indagine, hanno trovato online un video registrato da uno dei rapinatori e postato su un social network: da questo non è poi stato difficile rintracciare i 3 giovani che sono stati riconosciuti dal 13enne. Sulla scorta degli elementi raccolti per i tre è così scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura Minorile ed il successivo sequestro dei telefoni cellulari disposto dalla stessa autorità giudiziaria a fronte delle perquisizioni delegate nei confronti dei minori indagati.