Terni, ragazza violentata da 2 uomini - Tuttoggi.info

Una ragazza di 20 anni ha subito una violenza sessuale in pieno centro, a Terni. Questo è quanto riferito dalla vittima al personale sanitario dell’ospedale Santa Maria, dove si è recata nella giornata di domenica 22 settembre, giorno a cui risale il drammatico episodio, e poi ai Carabinieri di Terni, che indagano sul caso coordinati dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato da Nicoletta Gigli de “Il Messaggero” la giovane sarebbe stata aggredita mentre, intorno alle 20.00, stava camminando tra piazza del Mercato e corso Vecchio.

Ragazza violentata da 2 uomini

Improvvisamente, sempre stando a quanto denunciato dalla giovane, 2 uomini l’avrebbero avvicinata e immobilizzata e, per alcuni minuti, si è consumato l’abuso sessuale ai danni della vittima. Sotto choc e dopo la fuga dei due uomini la ragazza ha chiesto aiuto ad alcuni passanti e ha chiamato i genitori che l’hanno accompagnata all’ospedale di Terni per gli accertamenti del caso e poi dai Carabinieri per denunciare il fatto.

Indagini serrate

I Carabinieri di Terni, dopo aver avviate le procedure del ‘codice rosa’, visto che il comando di Terni è dotato di un apposito servizio, hanno iniziato le indagini a tutto campo per risalire ai responsabili della violenza sessuale.