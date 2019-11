Terni, ragazza muore in un bar | Tragedia in periferia

share

Tragedia nella serata di oggi 20 novembre in un bar della periferia della città; secondo quanto è stato possibile apprendere, una ragazza di 29 anni è deceduta in seguito a un malore all’interno del locale dove stava trascorrendo e ultime ore del giorno. Mentre si trovava all’interno del posto che avrebbe già frequentato in passato, sembra che la ragazza si sia improvvisamente accasciata a terra, perdendo i sensi. Subito è stato allertato il 118 e sul posto si sono portati gli agenti della Squadra Volante che stanno conducendo le indagini del caso. Inutili i tentativi da parte del 118 di rianimare la giovane.

share

Stampa