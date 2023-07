Terni punta su influencer per il turismo dei cammini francescani - Tuttoggi.info

Terni, il sindaco Bandecchi mette a disposizione 2500 euro per il progetto che riguarda "I primi francescani"

Nell’ambito dell’indirizzo strategico di Terni città turistica, la giunta comunale ha approvato due atti per rafforzare la presenza dei visitatori.

Il primo riguarda la riqualificazione e l’animazione economica dell’ospitalità diffusa nei borghi delle antiche municipalità del territorio comunale. Il secondo l’adesione al progetto il Cammino dei primi francescani della fondazione Terra Santa di Milano per la valorizzazione dei luoghi legati ai protomartiri francescani del comprensorio turistico del ternano.

Turismo, ospitalità diffusa

Per quanto attiene l’ospitalità diffusa “l’Amministrazione Comunale – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Riccardo Corridore – intende rafforzare le proprie strategie di promozione turistica e di miglioramento economico del territorio al fine attivare un graduale percorso di cambiamento nei Borghi, un cambiamento destinato a produrre esperienze positive sia verso i residenti che verso i visitatori. l’Amministrazione intende fungere da stimolo e facilitatore di processo, recuperando gli immobili sfitti, invero inutilizzati, da destinare ad attività turistico ricettiva diffusa, nelle modalità di legge consentite, tramite un percorso condiviso, In prima battuta si intende acquisire la dimensione del fenomeno, mediante la raccolta delle manifestazioni di interesse dei rispettivi proprietari, per realizzare una mappatura censimento degli immobili possibili, previo anche la verifica della conformità urbanistica, architettonica e di destinazione e classificazione turistica”.

Per raggiungere questo obiettivo il Comune ha attivato nello IAT di via Cassian Bon 2-4, info@iat.terni.it 0744/423047, il servizio di informazione, sulle corrette procedure da applicare, per il recupero degli immobili sfitti, da destinare a locazione turistica, affittacamere, casa vacanza non imprenditoriale, B&B. Inoltre è previsto nel sito del turismo del Comune di Terni una sezione ad hoc, da concetto I Borghi delle antiche municipalità di Terni.

I cammini dei francescani

Approvato dalla giunta del sindaco Stefano Bandecchi anche il contributo di 2500 euro al progetto che riguarda il percorso dei primi francescani.

I luoghi interessati sono quelli dei protomartiri Berardo, Adiuto, Accursio, Pietro ed Ottone, nativi rispettivamente di Stroncone, Calvi, Narni, Sangemini, Cesi, e la Città di Terni, con il Santuario di Sant’Antonio da Padova in Terni, al cui interno si trova l’altare reliquario dedicato alla figura dei Santi protomartiri.

Il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione del percorso nell’omonima guida, la presenza di influencer e travel blogger, la realizzazione di un racconto video per ogni singola giornata che sarà postato quotidianamente sulle pagine social della blogger con circa 100.000 follower.