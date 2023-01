Terni, principio d’incendio nel centro commerciale | Foto e aggiornamenti

Allarme al centro commerciale dopo un principio di incendio in un negozio. Chiusa parte delle attività commerciali del "Pianeta"

Principio d’incendio all’interno di un negozio del centro commerciale “Cospea” a Terni e scatta la chiusura temporanea di una parte dei negozi. L’allarme all’interno del “Pianeta” è scattato a metà della mattinata di lunedì, partito – a quanto trapela – dal negozio “Piazza Italia”.

Alcuni dei negozi limitrofi, come parte del centro commerciale, sono stati chiusi. La galleria commerciale rimane comunque aperta per il passaggio. In tutto il “Pianeta” si avverte un forte odore di bruciato. Non risultano al momento ripercussioni invece nel limitrofo “Cospea Village”.