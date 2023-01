Terni prima in Italia per 'odio' (via social) contro disabili, donne e omossessuali - Tuttoggi

Odio social, Terni prima in classifica nello studio Vox-diritti: tweet contro i disabili, le donne, gli omosessuali, gli Ebrei e i migranti

Donne disabili e omosessuali, Terni è la città che odia (via social) di più in Italia, almeno secondo quanto pubblicato dall’edizione de “La Repubblica” di ieri 22 gennaio: è questo il quadro emerso dalla “Mappa dell’intolleranza”, in base allo studio condotto da diverse università italiane per “Vox diritti – Osservatorio Italiano sui Diritti” (che sarà presentato questa mattina a Milano), che vede Terni al primo posto in questa non invidiabile classifica. Subito dietro si piazzano Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze. Se si pensa al rapporto tra superficie e popolazione è abbastanza sconcertante che proprio Terni occupi il primo posto della classifica delle città che più odiano via social in Italia: tanto per avere un’idea in fatto di numeri, a Terni sono stati registrati, nel 2022, 21.186 tweet di odio, contro i 18.751 di Roma. Impressionante. Lo studio è stato condotto sulla base di 629mila tweet dai ricercatori delle università di Statale Milano, Bari, Roma e Cattolica Milano.

I ternani e l’odio social

Secondo lo studio le categorie che sono state più esposte agli haters sono le donne, gli omosessuali, i disabili, gli immigrati, gli ebrei e gli islamici. Tra meno di un mese sarà San Valentino, santo patrono dell’amore e di Terni, il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria e Terni sembra essere troppo indietro rispetto a una cultura sociale e civile adeguata ai tempi. Evviva San Valentino, insomma.