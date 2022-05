Terni, polemica Facebook su "Indiana Jones" dei beni culturali - Tuttoggi

Beni culturali, a Terni è polemica su atto di Rossi per il censimento dei beni culturali. Scontro Gentiletti-Cecconelli

La proposta è arrivata da parte del consigliere comunale Michele Rossi, capogruppo di Terni civica, che ha fatto riferimento a proposte già attive in città molto più grandi di Terni. “Siamo ricchi di tanti beni, oltre a quei pochi vincolati (appena 15), che meritano di essere studiati e conosciuti attraverso una giusta catalogazione – Ha spiegato il consigliere nel suo comunicato – Purtroppo molti di questi, sia per interventi privati ma anche pubblici, rischiano di essere danneggiati se non addirittura di andare persi per sempre. Il censimento sarebbe uno strumento utile all’amministrazione per la conoscenza del suo territorio, la tutela del singolo bene e per le opportune rivendicazioni e progetti di valorizzazione”.

Coinvolgimento dell’Università

Per attuare il piano non si escluderebbe l’intervento di personale esterno legato possibilmente al mondo universitario. “Un esempio è l’affresco dell’edicola votiva sulla parete esterna della chiesa di San Pietro – continua Rossi – che essendo ormai illegibile per la sua ricostruzione dobbiamo oggi solo sperare nello studio e sulla documentazione fotografica di qualche appassionato storico cittadino. Cosi come quegli interventi che per esempio, sempre nella nostra città, hanno portato a piazzare tubi di condutture su archi gotici. La conoscenza è alla base di ogni azione di tutela, salvaguardia e valorizzazione”.