Terni, pioggia di milioni dalla Regione per progetti e sviluppo - Tuttoggi.info

La Regione Umbria ha presentato al Governo la proposta di 40milioni per il finanziamento di progetti per Terni

“Lavoro, infrastrutture, università: la Regione Umbria ha presentato al Governo la proposta di 40 milioni di euro per il finanziamento di progetti specifici riguardanti Terni, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27”. Il commento è del segretario provinciale Lega Terni David Veller e del vicesegretario regionale del partito Valeria Alessandrini che proseguono: “La Giunta Tesei conferma la sua grande attenzione alle esigenze del comprensorio ternano, facendosi promotrice di proposte in grado di dare concretezza a iniziative fondamentali in settori strategici per lo sviluppo e la crescita del territorio: 15 milioni per il piano di rilancio del polo chimico, 10 milioni per la bretella Staino-Prisciano, 12 milioni per la

riqualificazione di Pentima, 800mila euro per l’immobile di via Saffi e 2,5 milioni per la rotatoria del nuovo ospedale di Narni/Amelia. A questi vanno aggiunti 3 milioni di euro per il completamento della variante Amelia SR 205 e 12 milioni e 900 mila euro per la realizzazione della complanare Orvieto”.

“L’impegno della Regione Umbria riguarda anche tutta una serie di investimenti su settori come cultura, energia, promozione turistica, per un totale complessivo di 149 milioni di euro di fondi governativi, ai quali si sommano altri 61 milioni di euro come cofinanziamento della Regione Umbria. Siamo certi che il Governo saprà dare risposta positiva alle proposte dell’Umbria, garantendo così la possibilità di gettare nuove basi per il futuro della regione e della città di Terni. Complimenti alla governatrice Tesei e alla sua giunta che hanno dimostrato di saper lavorare a testa bassa, con capacità e competenza, forti di una visione lungimirante e ambiziosa – concludono Veller e Alessandrini – senza lasciarsi andare a promesse irrealizzabili come quelle che sentiamo ogni giorno da chi amministra la città di Terni”.