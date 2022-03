Terni, per la Tirreno-Adriatico chiusi casello Orvieto e Valnerina - Tuttoggi

Tirreno-Adriatico, la terza e quarta tappa transiteranno per la provincia di Terni. Da Orvieto si arriverà a piazza del Popolo e poi verso la Cascata

Si è riunito nella mattinata odierna il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Terni Emilio Dario Sensi per apprestare i dispositivi a tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità della circolazione stradale in vista del passaggio della competizione ciclistica “57°Tirreno Adriatico” che interesserà l’intero territorio provinciale nei prossimi 9 e 10 marzo.

I presenti al vertice

Al tavolo di Palazzo Bazzani erano presenti i Vertici delle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, raggiunti in collegamento streaming dagli organizzatori della manifestazione, dai Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della competizione, dai rappresentanti della Società Autostrade per l’Italia, del Compartimento Anas Umbria e del 118. Presente anche l’Ufficio Scolastico Provinciale al fine di verificare la possibile interferenza della manifestazione con il flusso di traffico legato all’uscita degli studenti dalle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni attraversati dal passaggio della carovana ciclistica.

3° e 4° tappa della Tirreno-Adriatico

L’ingresso nel territorio provinciale in occasione della terza tappa, che si terrà il 9 marzo, è previsto dalle ore 14.55 circa nel Comune di Fabro e si concluderà alle 17.00 con l’arrivo a Terni in Corso del Popolo. La quarta tappa, invece, prevista per il giorno successivo, giovedì 10 marzo, partirà dalla Cascata delle Marmore alle ore 12.00 circa con direzione Arrone per poi entrare nella provincia di Rieti.

Prevenire assembramenti

Nell’ambito della riunione sono state valutate le misure che, ciascuno per la propria parte, sarà chiamato ad adottare nella gestione della viabilità e nella prevenzione di ogni forma di assembramento.

Chiuso casello Orvieto

Al riguardo, sarà disposta la chiusura del casello di Orvieto per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio della competizione, al fine di evitare che il traffico in uscita si riversi sulle strade interne interessate dalla gara. Al tempo stesso sarà predisposta idonea segnaletica finalizzata a diluire il flusso veicolare in direzione nord e sud nei caselli direttamente prossimi a quello di Orvieto.

In occasione della partenza dalla Cascata delle Marmore, invece, sarà disposta la chiusura di un tratto della SS 209 Valnerina due ore prima dell’inizio della gara, previsto per le 12.00 circa del 10 marzo.

Rispettare le regole

Nel corso della riunione sono stati inoltre invitati i Sindaci presenti a sensibilizzare i propri concittadini nell’assunzione di comportamenti corretti in occasione del passaggio della competizione, finalizzati ad evitare l’ingenerarsi di forme di assembramento, anche di tipo spontaneo, per le quali deve essere garantito il rispetto della previsione normativa che impone l’obbligo di mascherina anche all’aperto.