Terni, paura per 90enne che camminava vicino a binari | Moto del treno la scaraventa a terra - Tuttoggi

Un’anziana di 90 anni è stata protagonista di un brutto incidente nella sera di oggi. Secondo quanto è stato possibile apprendere, la donna, residente in una casa di riposo di Marmore, stava camminando vicino ai binari del paese ternano, non rendendosi conto che un convoglio stava sopraggiungendo alle sue spalle. Fortunatamente l’anziana era abbastanza lontana dai binari per non essere investita, ma il passaggio del treno ha creato uno spostamento d’aria che l’ha scaraventata a terra.

La donna è caduta precipitosamente in un dirupo non riuscendo più a risalire per le ferite riportate.

Subito è scattato l’allarme al 118 e ai Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto. Dopo aver raggiunto la malcapitata, l’hanno messo in sicurezza e e riportata in salvo, per poi consegnarla al personale sanitario del 118 che l’ha trasferita al Pronto Soccorso del Santa Maria per le cure del caso.