Terni, ordinanza anti-vetro per la chiusura della campagna elettorale

E’ stata firmata dal sindaco Leonardo Latini l’ordinanza che vieta a Terni la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro in occasione della chiusura del periodo di campagna elettorale.

“L’imponenza dell’afflusso di persone previsto – si legge nel provvedimento – comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all’ordine ed alla incolumità pubblica”.

Per questo dalle ore 15 alle ore 24 di oggi – venerdì 25 ottobre – è vietata la vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro nelle aree del centro storico specificate nell’ordinanza. E’ comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi; è anche vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni specificate nel provvedimento.

