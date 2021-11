Terni, obbligo di catene o pneumatici da neve dal 15 novembre - Tuttoggi

A Terni è scattato oggi l'obbligo di catene o pneumatici da neve su tutte le strade regionali e provinciali della provincia.

Terni: dal 15 novembre i mezzi potranno transitare su tutte le strade regionali e provinciali della provincia solo se muniti di catene o pneumatici invernali conformi alla direttiva comunitaria 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee.

L’ordinanza, che avrà valore sino al 15 novembre 2022, prevede, inoltre, che i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi circoleranno solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada.

Dispositivi antisdrucciolevoli in alternativa

I dispositivi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa sono riportati nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”. Sono ammessi, tuttavia, anche quelli rispondenti alla Onorm V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori. I dispositivi già in dotazione, invece, sono autorizzati purché rispettino quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.