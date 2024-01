Terni, nuove strade intitolate a Berlusconi, Strada-Sarti e Forzanti - Tuttoggi.info

La giunta Bandecchi ha intitolato 3 nuove strade a Silvio Berlusconi, Gino Strada e Teresa Sarti, e Gastone Forzanti

A Terni arrivano tre nuove intitolazioni per quanto riguarda la toponomastica cittadina: si tratta di Silvio Berlusconi, Gino Strada e Teresa Sarti, e Gastone Forzanti. A Silvio Berlusconi verrà intitolata la vasta area a parcheggio pubblico adiacente e antistante il nuovo Palasport che risulta attualmente priva di denominazione e non presenta accessi contraddistinti da numerazione civica.

Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936 – Milano, 12 giugno 2023) Imprenditore televisivo, edile, editoriale e in numerosi campi dell’economia e della finanza, già Cavaliere del lavoro, fondatore di partito e leader politico, più volte Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente di club calcistici.

Gino Strada e Teresa Sarti

A Gino Strada e Teresa Sarti verrà invece intitolata la nuova area di circolazione compresa tra Via Giandimartalo di Vitalone, Viale Otto Marzo, Via Linda Malnati, Via Campomicciolo, Via Alfredo Urbinati e Via Villa Fongoli, che è priva di denominazione e non presenta accessi contraddistinti da numerazione civica.

Gino Strada (Sesto San Giovanni [MI] 21 aprile 1948 – Honfleur [Francia] 13 agosto 2021 ). Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano e si specializza in Chirurgia d’Urgenza. Nel 1988 decide di applicare la sua esperienza in chirurgia di urgenza all’assistenza dei feriti di guerra. Negli anni successivi, fino al 1994, lavora con la Croce Rossa Internazionale di Ginevra in Pakistan, Etiopia, Tailandia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia.

Teresa Sarti (Sesto San Giovanni [MI] 28 marzo 1946 – Milano 1 settembre 2009). Laureata in Lettere si dedica all’insegnamento nelle scuole medie e nelle superiori. Si impegna per l’affermazione della pace e dei diritti umani.

Nel 1971 Gino Strada e Teresa Sarti si sposano e nel 1994 fondano EMERGENCY, Associazione indipendente e neutrale nata per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Gastone Forzanti

A Gastone Forzanti sarà intitolata la rotatoria viaria posta tra Via Piave, Via Martin Luther King, Strada delle Grazie e Via Giuseppe di Vittorio che risulta attualmente priva di denominazione e non presenta accessi contraddistinti da numerazione civica.

Gastone Forzanti (Terni 06/09 – 13/10/2006). Dirigente dell’AVIS, presidente del Circolo del’INPS e dirigente dell’Amatori Podistica Terni. Si è prodigato per la valorizzazione dello sport contribuendo al successo della Maratona delle Acque e del Circuito dell’Acciaio e si è impegnato per incrementare la donazione del sangue in particolare nel mondo giovanile.