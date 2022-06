Terni, nuova rotatoria all'incrocio via Turati-via Di Vittorio - Tuttoggi

I lavori si svolgeranno prevalentemente in orario notturno

I lavori, considerata anche la contemporaneità degli interventi del Consorzio di bonifica Tevere-Nera su viale di Vittorio per l’adeguamento del Fosso di Stroncone, saranno organizzati in modo da non creare intralcio al traffico veicolare con il posizionamento del nuovo manufatto prevalentemente in orario notturno.