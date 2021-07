Terni, nuova convenzione tra Collegi Periti e Ingegneria - Tuttoggi

La convenzione infatti riguarda l’attivazione di percorsi integrativi al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale presso la sede di Terni

È stata sottoscritta stamattina a Palazzo Spada la nuova convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia ed il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni.

Convenzione

“Si tratta – hanno spiegato i firmatari – di un accordo che replica una precedente esperienza e che ha l’obiettivo di fornire percorsi professionalizzanti e personalizzati per coloro che hanno un titolo di studio di tecnico e che, magari, sono già impegnati in esperienze lavorative di settore”. La convenzione infatti riguarda l’attivazione di percorsi integrativi al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale presso la sede di Terni per gli iscritti al Collegio. Al termine, come già accaduto nella prima fase di quest’esperienza, i partecipanti possono conseguire la laurea. In particolare i laureati con la prima convenzione sono stati già dodici.

La firma

Alla firma in sala consiliare erano presenti il direttore del Dipartimento di Ingegneria, professor Ermanno Cardelli, il presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale, professor Andrea Di Schino, il docente del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale, professor Federico Rossi, il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia, Sandro Gabriele e l’assessore all’Università del Comune di Terni Cinzia Fabrizi.

L’assessore Fabrizi

“L’amministrazione comunale – ha detto l’assessore alla scuola e all’università Cinzia Fabrizi – ha particolarmente apprezzato la volontà di rinnovo della convenzione che rappresenta un esempio di come la presenza dell’Università sul territorio possa favorire forme di collaborazione a tutto vantaggio del territorio stesso e della comunità locale, al servizio del tessuto economico e per il costante miglioramento e aggiornamento dei tecnici”.

Le tesi

“Coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore in Ingegneria Industriale grazie alla convenzione – sottolineano i responsabili dei corsi – hanno voluto riaffermare il proprio legame con la comunità locale discutendo tesi utili e spendibili per la qualificazione del Polo Scientifico Didattico dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Pentima, con la visione del campus di eccellenza per gli ingegneri del futuro”. Le tesi hanno riguardato in particolare soluzioni per gli impianti di servizio delle aule e degli uffici basati sulle tecnologie più evolute per funzionalità, sostenibilità, risparmio energetico, rispetto dell’ambiente; impianti tecnologici con un costo prossimo allo zero; la sicurezza con la prevenzione incendi e percorsi di aree tecniche vivibili e adeguate alle esigenze di una comunità universitaria.

Promuovere immatricolazione a Ingeneria

Con la nuova convenzione il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni si impegna a promuovere e diffondere tra i propri iscritti e presso i Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati limitrofi, l’immatricolazione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Industriale di Terni e ad attivare e coprire economicamente percorsi integrativi al Corso di Laurea d’Ingegneria Industriale. Il Dipartimento di Ingegneria si impegna a costituire e coordinare un Comitato Didattico per individuare i docenti dei percorsi integrativi, individuare e coordinare le attività didattiche dei percorsi per renderle coerenti e armoniche agli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale, individuare i metodi didattici idonei con le esigenze di ingresso dei partecipanti ai percorsi con tutoraggio, stabilire orari e durata dei percorsi.