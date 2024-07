Terni, notte bianca dello shopping | Sconto sui parcheggi - Tuttoggi.info

Terni saluta i saldi estivi con la notte bianca dello shopping organizzata da Confartigianato. 50 negozi aperti

“Tariffa ridotta al parcheggio di San Francesco per la Shopping Night (la notte bianca dello shopping) del 5 luglio – rende noto l’assessore alla Viabilità Marco Iapadre – solo 50 centesimi all’ora dalle 19 alle 24 di venerdì, per incentivare la partecipazione dei cittadini alla giornata di shopping organizzata da Confartigianato Terni, che prevede l’apertura fino alle ore 23 delle oltre 50 attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa”.

“L’intento dell’amministrazione comunale – afferma l’assessore – è quello di sostenere l’iniziativa e contribuire al suo successo, anche cercando di incentivare e facilitare l’affluenza dei cittadini. Grazie alla disponibilità di Terni Reti abbiamo potuto offrire appunto una tariffa agevolata fino alle 24 di venerdì, un modo per sostenere concretamente i commercianti, così come avviene con le diverse iniziative che sta portando avanti l’assessore al commercio Stefania Renzi e con le azioni già messe in campo dal mio assessorato. Mi riferisco ad esempio alle aperture sperimentali della ZTL in occasione delle festività natalizie e agli interventi di modifica del regolamento ZTL, misure volte a rivitalizzare il centro cittadino, aumentandone vivibilità e fruibilità e incentivando così anche le tante preziose attività commerciali e artigianali al suo interno”.