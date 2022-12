Terni Nord nel caos, traffico e furti | Pd "Serve un confronto" - Tuttoggi

Pd lancia allarme per Terni Nord. Focus su rotonda, ponte e accesso a Cesi. "Terni Nord rischia di rimanere isolata"

“Con i lavori fermi da 3 mesi per il completamento della bretella Maratta – Gabelletta, la strada provinciale Carsulana chiusa dai primi di settembre e l’adeguamento della rotonda in piazzale Marinai, la zona nord della città è sempre più isolata” – è la preoccupazione espressa dal capogruppo del Pd, Francesco Filipponi.

Il ponte Gabelletta-Maratta

“Per il nuovo ponte che dovrebbe collegare via del Centenario a strada di Casanova, non si hanno più notizie, così come per la strada provinciale Carsulana per Cesi, mentre per la rotonda a piazzale Marinai si ammettono forti difficoltà, per questo intendiamo esprimere preoccupazione e sdegno – continua la nota del Pd – Con i disagi della rotonda al Tulipano, il mancato procedere dei lavori dei realizzazione del nuovo ponte sulla bretella e dello lo sbocco sulla zona industriale ternana, a distanza di 3 mesi dalla demolizione del vecchio e senza l’avanzare dei lavori sulla Carsulana i disagi sono enormi per tutti i cittadini”.