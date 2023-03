“Terni non è la pattumiera dell’Umbria”: il 25 marzo mobilitazione contro impianto di trattamento fanghi reflui

M5S: "L'unico vero progetto di sviluppo previsto dalla destra per Terni è l'impianto di trattamento dei fanghi".

“Nel mare di opportunità perse per Terni, l’unica certezza che la destra regala alla nostra città è quella di affogare in un mare di fango”. A dichiararlo in una nota il Movimento Cinque Stelle di Terni.

“L’unico vero progetto di sviluppo previsto dalla destra per Terni è l’impianto di trattamento dei fanghi, che sorgerà in via Vanzetti. Parliamo di oltre 20.000 tonnellate di fanghi reflui dell’intera Regione. Noi non vogliamo che la nostra città venga trasformata nella pattumiera dell’Umbria. Per questo, insieme al candidato sindaco del Polo Alternativo alle prossime elezioni amministrative, Claudio Fiorelli, faremo un presidio sabato 25 marzo alle ore 10.00″.