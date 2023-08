Terni, neopatentati alla guida 'ubriachi': 8 multe e 4 denunce - Tuttoggi.info

Terni, controlli della Polizia sulle strade: 60 veicoli controllati. Giovanissimi alla guida sotto effetto di alcol. Scattano multe e denunce

Nella notte tra sabato e domenica personale della Sezione Polizia Stradale di Terni ha effettuato numerosi controlli in varie zone della città volti a prevenire questo tipo di comportamenti, comportamenti estremamente pericolosi, che ancora rientrano tra le principali cause di incidenti stradale in Italia.

8 neopatentati ubriachi al volante

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno effettuato, con le strumentazioni di cui è in possesso che servono proprio allo scopo, circa 60 accertamenti su veicoli e persone, a seguito dei quali sono stati emesse 8 sanzioni relative all’art.186 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool), quattro delle quali penali, per le quali è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria, in quanto il tasso alcolemico superava il valore di 0,80 g/l. Purtroppo, 5 di queste 8 sanzioni hanno riguardato i neo-patentati, per i quali notoriamente la tolleranza è 0, di cui 4 di rilevanza puramente amministrativa ed una penale.