Terni, movida sicura | Il cane Ayrton fiuta 'erba' a largo Ottaviani - Tuttoggi.info

È stato Ayrton, il cane poliziotto, a portare gli agenti verso i cespugli di Largo Ottaviani, dove sono stati trovati 14 involucri di cannabis, per un totale di 41,5 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 22 centimetri ed un grinder (tritaerba).

Movida sicura

Tutto è successo sabato sera, intorno alle 22:30, durante i servizi interforze, diretti dalla Questura di Terni, che ha visto impegnate, nei controlli del territorio disposti dal Questore di Terni e finalizzati alla fruizione di una movida sicura, pattuglie della Polizia di Stato, sia della Questura che della Stradale, l’unità cinofila di Pescara, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Controlli nei locali e nel centro storico

Le zone interessate dall’attività sono state quelle del centro storico, con le vie maggiormente frequentate dai giovani nei fine settimana, dove sono stati controllati numerosi locali pubblici; in uno di questi è stato trovato un cittadino straniero, già destinatario di un decreto di espulsione, che è stato invitato a presentarsi all’Ufficio Immigrazione per chiarire la sua posizione sul territorio nazionale. Nelle vie cittadine oggetto dei controlli, la Polizia Locale ha elevato 30 sanzioni al Codice della Strada, di cui una di rilevanza penale per guida in stato di ebbrezza. Al termine del servizio, sono state identificate 83 persone e controllate 24 autovetture.