Terni sconvolta dalla morte di Flavio e Gianluca. C'è una persona sospetta

I Carabinieri stanno indagando a tutto campo sulla drammatica morte dei due ragazzi di Terni, di 15 e 16 anni, che questa mattina sono stati trovati priva di vita dalle rispettive famiglie nei quartieri di San Giovanni e Villa Palma.

Le indagini della Procura di Terni

Sotto la direzione del pm Raffaele Pesiri e la supervisione del procuratore capo Alberto Liguori, i militari dell’Arma stanno ripercorrendo a ritroso quanto fatto nelle ultime ore dai minori, scandagliando a fondo il contesto delle amicizie di Flavio e Gianluca, questi i nomi dei ragazzi.

Persona sospetta

Nel pomeriggio di oggi le indagini sarebbero arrivate a una svolta e gli indizi raccolti dai Carabinieri avrebbero trovato i primi riscontri. Una persona è stata ascoltata dagli inquirenti nella caserma di via Radice perché avrebbe avuto contatti con i due ragazzi nelle ore precedenti al decesso.

Spettro droga

I militari stanno vagliando tutte le piste possibili e, al momento, una delle ipotesi più accreditate è che i ragazzi possano aver assunto qualche sostanza letale.

Attesa per l’autopsia

Bisognerà comunque attendere gli esiti dell’esame autoptico sui corpi dei giovani per capire esattamente quali siano state le cause che hanno condotto Flavio e Gianluca alla morte.

Terni in lacrime

La città è rimasta è sconvolta da quanto accaduto e in rappresentanza della comunità il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha espresso un profondo cordoglio: “Sono sgomento e profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito due giovanissimi ragazzi e l’intera città di Terni. In questo momento intendo esprimere la vicinanza mia e dell’Istituzione che rappresento, oltre che dell’intera comunità ternana, alle famiglie che hanno subito questa enorme perdita”.