Terni, minaccia con pistola scacciacani straniero dopo aver cercato di rubargli la bici - Tuttoggi.info

Terni, paura in centro. Ternano minaccia con pistola scacciacani cittadino straniero dopo aver provato a rubargli la bicicletta

Nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terni hanno deferito in s.l. un 56enne ternano resosi responsabile di tentato furto, minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti in pieno centro a seguito di numerose segnalazioni pervenute al NUE 112 riguardanti la presenza di un uomo armato ed hanno bloccato il 56enne, recuperando e sequestrando la pistola, rivelatasi poi una scacciacani priva di tappo rosso.

Tentato furto bicicletta, poi la pistola

Gli accertamenti condotti nell’immediatezza hanno consentito di appurare che, in precedenza, l’uomo aveva cercato di asportare una bicicletta di proprietà di un nigeriano, da questi lasciata all’esterno di un esercizio commerciale. Scoperto dal proprietario ed inizialmente allontanatosi, il 56enne era tornato poco dopo sul posto armato della scacciacani, con cui aveva minacciato il giovane nigeriano ed un suo connazionale al culmine di un’animata discussione, venendo però prontamente disarmato dagli stessi. Per il 56enne, già gravato da numerosi precedenti, è così scattata la denuncia in s.l. per le citate fattispecie.