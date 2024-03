Terni, Lucia Raffaella Palma nuovo Vicario-Coordinatore della Prefettura - Tuttoggi.info

Dopo una prestigiosa carriera la dottoressa Palma approda ai vertici della Prefettura di Terni su nomina del Prefetto Giovanni Bruno

Il Prefetto di Terni, Giovanni Bruno, ha nominato il Viceprefetto Lucia Raffaela Palma come nuovo Vicario-Coordinatore della Prefettura, assegnandole questo prestigioso incarico presso Palazzo Bazzani. La dott.ssa Palma ha ricoperto ruoli di notevole importanza e complessità in diverse Prefetture, tra cui Capo di Gabinetto a Rieti e Catania e dirigente delle aree di Ordine e Sicurezza Pubblica, Protezione Civile, Immigrazione, Consultazioni elettorali e Enti Locali. In particolare, ha agito come Commissario Straordinario in vari Comuni della provincia di Rieti (Antrodoco, Pescorocchiano, Varco Sabino, Torricella in Sabina, Montebuono) e di Terni (Otricoli, Ferentillo). È stata inoltre Sub Commissario della Provincia di Rieti per oltre un anno e mezzo e ha assunto il ruolo di Amministratore Unico della Società Terni – Reti, ente partecipato dal Comune di Terni.

Durante la sua prestigiosa carriera, ha guadagnato apprezzamento per le sue indiscutibili qualità professionali e umane, l’eccellente preparazione e la massima affidabilità e serietà, superando con forte motivazione ed entusiasmo le sfide complesse che le sono state affidate. Il Prefetto Bruno, esprimendo i suoi migliori auguri alla dott.ssa Palma per il successo nel suo nuovo e importante incarico, ha evidenziato le sue eccezionali capacità relazionali, il notevole equilibrio e la cortesia istituzionale, che le hanno permesso di ottenere risultati sempre eccellenti, guadagnandosi grande rispetto sia all’interno della Prefettura che nel territorio.