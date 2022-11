Terni, Liceo Donatelli premiato da Unicef per impegno sui diritti adolescenti e infanzia - Tuttoggi

Liceo Donatelli premiato da Unicef Terni con l’attestato di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti ”

Oggi, presso la sede del Liceo Renato Donatelli il dott Giancarlo Giovannetti , Presidente del Comitato provinciale dell’Unicef di Terni, ha consegnato alla Dirigente prof.ssa Luciana Leonelli l’attestato di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” per “aver partecipato, con merito, al progetto realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione”.

La motivazione recita ”quale riconoscimento per il lavoro svolto nella promozione e nella attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e della adolescenza con validità per l’a.s. 2022/2023“.

Il Liceo Renato Donatelli è l’unica scuola della provincia ad ottenere tale riconoscimento per l’anno scolastico 2022/2023

Il progetto, portato avanti dalle professoresse Nicla Michiorri e Orsola Felici, ha riguardato i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione Internazionale sui dell’infanzia e dell’adolescenza del 20/11/1989 e

ratificata dall’Italia il 27/5/1991 con legge n. 176 e previsti anche nei 17 obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In chiave storica, gli studenti hanno incontrato, in collegamento da remoto , gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale Salus Umbria di Collerolletta, da cui hanno ricevuto testimonianze di bambini vissuti durante la seconda guerra mondiale e post guerra: un incontro significativo e commovente da cui ricavare spunti per approfondire con le docenti la crescita dei diritti dei minori.