Terni, lavori in via Castello: modifiche alla viabilità - Tuttoggi.info

Lavori sul manto stradale in via Castello: chiusura al traffico veicolare dalle 8.30 alle 17.30 e divieto di sosta permanente.

Lunedì 8 e martedì 9 maggio, a Terni, si svolgeranno i lavori di manutenzione sulla sede stradale di via Castello, nel tratto tra via Porta San Giovanni e piazza Bruno Buozzi.

I lavori sono finalizzati a ripristinare la piena funzionalità del manto stradale, attualmente caratterizzato da vari dissesti.

Per consentire i lavori è necessario procedere alla chiusura del tratto stradale oggetto della manutenzione al transito veicolare, e al divieto di sosta e fermata con rimozione su entrambi i lati. La chiusura sarà in vigore dalle 8:30 alle 17:30, mentre il divieto di sosta e fermata per tutta la durata dei lavori (anche in orario notturno).Sarà consentito l’accesso a coloro che devono aggiungere le autorimesse private. Il trasporto pubblico subirà variazioni temporanee.