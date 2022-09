Terni, lavori di manutenzione sulla rete idrica il 29 e il 30 settembre - Tuttoggi

Il cantiere interesserà Via Narni (dal bivio di Via degli Artigiani fino alla rotonda con incrocio Strada di Sabbione), Via della Chimica, Via Morelli, Via Natta, Strada di Collescipoli (fino al civ. 62), Strada di Cospea (dal bivio Strada di Collescipoli fino al passaggio a livello), Vocabolo Salara, Via degli Artigiani, Via dell’Impresa, Via Corrieri, Via delle Fibre, Villaggio Campomaggio e zone limitrofe.

Venerdì 30 settembre dalle 9.00 alle 13.00

Venerdì 30 settembre, sempre a Terni, lavori di manutenzione, dalle 9.00 alle 13.00, in Via Antonelli, Via Patrizi e zone limitrofe.