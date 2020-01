Terni, Latini minaccia querela contro ex assessore - Tuttoggi

Controffensiva del sindaco Leonardo Latini che, nella giornata di ieri, insieme alla Giunta, è stato oggetto di pesanti accuse da parte dell’ex assessore Sara Francescangeli. Nell’ambito di una conferenza stampa, la leghista silurata dal sindaco in coincidenza col rimpasto di Giunta, ha accusato il sindaco di “non conoscere i veri valori umani” e di aver agito, nel suo operato politico, per interessi di fazione, gettando ombre sul corretto operato di Palazzo Spada. “Non si sfiducia un assessore dopo poco più di tre mesi, con nove deleghe, senza aver mai contestato nulla sulla sua attività” – ha affermato la Francescangeli, ricordando la sua professionalità in ambito politico-amministrativo.

“Dopo aver rifiutato le deleghe alla scuola e università per far risparmiare l’Ente, il sindaco mi ha tolto parola e saluto”.

In riferimento alle affermazioni non circostanziate e alle gravi insinuazioni manifestate pubblicamentenel corso di una conferenza stampa, il sindaco contesta ogni attribuzione o irregolarità amministrativa e rigetta ogni strumentalizzazione.

“Ogni cosa è stata e continuerà ad essere sotto gli occhi di tutti. È quindi disponibile a fornire – se richiesto – chiarimenti al consiglio comunale, non avendo l’Amministrazione alcunché da nascondere o sottacere, ma essendosi al contrario sempre basata sui principi della massima trasparenza e correttezza istituzionale e amministrativa. Come rappresentante dell’Amministrazione – tuona Latini – e garante dell’azione amministrativa, della sua trasparenza, nonché dell’immagine dell’Ente, mi riservo ogni eventuale azione di tutela”.