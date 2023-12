Terni, la prossima settimana 5 sedute del consiglio comunale: sul tavolo il teatro Verdi, il DUP e il bilancio di previsione 2024 - Tuttoggi.info

Si incomincerà lunedì 18 dicembre alle 10.30, per poi continuare martedì alle 9 nel caso in cui la discussione dei punti all'ordine del giorno non dovesse esaurirsi nella prima giornata.

La presidente Sara Francescangeli ha convocato, per la prossima settimana, 5 sedute del consiglio comunale ternano.

Si incomincerà lunedì 18 dicembre alle 10.30, per poi continuare martedì alle 9 nel caso in cui la discussione dei punti all’ordine del giorno non dovesse esaurirsi nella prima giornata.

Tra i punti all’ordine del giorno: la richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte dei gruppi di minoranza in merito all’atto di indirizzo sulle tempistiche, sulla conclusione dei lavori del teatro Verdi, sull’assegnazione dell’incarico di consulente tecnico; l’adozione e l’approvazione di variazione di bilancio; la ricognizione sull’andamento dei servizi di rilevanza economica; la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune al 31.12.2022; l’approvazione della variante parziale al piano Attuativo in località Cospea alta e al PRG; l’approvazione dello schema del regolamento di contabilità.

I consiglieri di Innovare per Terni e del PD, inoltre, proporranno tre atti di indirizzo relativi alla situazione critica del carcere di Terni, al nuovo piano del fabbisogno del personale e ai fondi PNRR per la riqualificazione playground di quartiere in varie zone periferiche per l’ex circoscrizione Valnerina. Il Movimento5Stelle, poi, presenterà l’atto relativo al piano di rilancio delle aree di interesse turistico comunale di Piediluco.

Venerdì 22 dicembre alle 9, infine, il consiglio sarà convocato per trattare il seguente argomento: approvazione Documento Unico di Programmazione – Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023. Alle 15 dello stesso giorno i lavori del consiglio riprenderanno con l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026.