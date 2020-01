Terni, incontro tra il sindaco Latini e la governatrice Tesei - Tuttoggi

“Un momento particolarmente significativo, per certi versi emozionante, il segnale importante da parte della nuova amministrazione regionale di un nuovo spirito di collaborazione e di grande operatività per dare risposte ai cittadini di Terni e del suo territorio. Risposte che per troppo tempo sono mancate, ma che ora siamo certi che giungeranno”. Così il sindaco Leonardo Latini ha voluto ringraziare il presidente della regione Umbria Donatella Tesei e gli assessori della giunta regionale, in apertura della visita istituzionale di stamattina che è iniziata negli uffici della Regione al Cmm con l’incontro tra Tesei Latini e le autorità locali.

“Gli incontri di oggi sono di fatto la prima trasposizione in concreto di un impegno preso sotto elezioni. L’avevamo detto e lo ribadiamo: l’Umbria deve essere considerata come un’unica comunità nel rispetto del principio della giustizia distributiva delle risorse e dei servizi.

“Oggi, grazie alla giunta Tesei l’attenzione sull’Umbria meridionale è particolarmente forte e sentita. Con gli assessori regionali e con la governatrice ci siamo già rapportati frequentemente e sono subito arrivati concreti segnali d’attenzione nei confronti delle direttrici di governo per il nostro territorio. Ci sono relazioni quotidiane con molti assessori per una visione di sviluppo negli asset più importanti: dalle infrastrutture, alla sanità, dallo sviluppo economico al marketing territoriale”.



“Temi che stanno a cuore ai nostri cittadini, alle nostre imprese, sui quali già posso dire che ci sono approcci nuovi, visioni condivise e ci sarà un confronto costante con la governatrice, che ha davanti un lavoro ciclopico da affrontare con coraggio e determinazione, ma che sarà capace di fornire risposte fattive e concrete per l’intera comunità umbra”.