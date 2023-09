Terni, incidente sulla rotonda: tir contro auto - Tuttoggi.info

Incidente a Borgo Rivo tra tir a auto. Traffico chiuso per qualche minuto, ora si viaggia ad una sola corsia. Polizia Locale sul posto

Nella serata di oggi, 7 settembre, si è verificato un brutto incidente nei pressi della rotonda del Tulipano. Lo schianto è avvenuto tra un tir e un’auto. Da quanto si apprende, sembra che il tir viaggiasse in direzione Terni, mentre l’auto stava facendo immissione da La Castellina. L’impatto è stato violento e l’auto si è rigirata su se stessa. Sul posto si sono portati subito i soccorsi e la Polizia Locale per gestire il traffico che ha subito rallentamenti. La strada verso Terni è rimasta chiusa per qualche minuto per consentire agli agenti i registrare i rilievi del caso. Attualmente la strada è stata riaperta ad una sola corsia.