Terni, incendio nella serra di marijuana: arrestato operaio - Tuttoggi.info

Il 45enne operaio ternano tradito da un corto circuito nella serra dove coltivava marijuana. Sequestrate 10 piante e 30 gr. di erba

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un operaio 45enne, residente nell’hinterland ternano, per produzione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre una pattuglia era intervenuta, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco, presso un annesso dell’abitazione del 45enne dove, poco prima, a causa di un corto circuito, era divampato un incendio.

Incendio nella serra di marijuana: arrestato

Nel corso delle operazioni di spegnimento, i militari si sono accorti che, nel locale, era stata allestita una vera e propria “serra” per la coltivazione ed essiccazione di piante di marijuana, con tanto di sistemi di aerazione ed illuminazione. Sono state rinvenute e sequestrate 10 piante di marijuana e circa 30 grammi di sostanza già pronta per lo smercio. Per l’uomo è così scattato l’arresto e la collocazione ai domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Terni in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto.

Oltre al sequestro della sostanza e degli apparati installati nell’annesso-serra, al 45enne è stata ritirata una pistola regolarmente detenuta.