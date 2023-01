Terni in lutto per la morte di Gianfredo Seconi - Tuttoggi

Addio a Gianfredo Seconi, un pezzo di storia della città di Terni. Domani verranno celebrati i funerali a San Matteo Apostolo

“Un uomo di sport” – così il delegato del Coni di Terni, Fabio Moscatelli, commenta la morte di Gianfredo Seconi (scomparso nella giornata di ieri, 3 dicembre), storico imprenditore e impegnato nell’ambito sportivo che ha fatto la storia di Terni. Dal punto vendita di corso Vecchio “Leo” alla Leo Basket e l’amore per il ciclismo (è stato presidente della Cicloturistica Ternana) e la montagna. Con Seconi, alla famiglia del quale Terni ha intitolato il palazzetto della ‘cupola’ di via Trieste, se ne va un pezzo di storia di Terni.

I funerali di Seconi, il cordoglio della “Leo”

Il funerali di Seconi si terranno domani, giovedì 5 gennaio, nella chiesa di San Matteo Apostolo a Campitello, alle ore 14.30. “Ci ha lasciato ieri Gianfredo Seconi, figlio maggiore di Leo, fondatore della Società e fratello di Sergio, Bruno e Rita. Gianfredo – si legge in una nota di cordoglio della società di basket – non ha giocato a basket ma è stato per tanti anni il presidente della Leo portando avanti la passione di famiglia, ed è stato un grande uomo di sport sempre attivo con la Cicloturistica e con il CAI su e giù per i monti in tutta Italia e non solo”.