Terni in lutto, morti i dottori Moretti e Galizi - Tuttoggi.info

Lutto a Terni, morti a distanza di poche ore i dottori Moretti e Galizi, punti di riferimento per la sanità ternana. Entrambi erano malati

Per decenni sono stati un riferimento costante per tanti colleghi e per migliaia di pazienti ed utenti dell’azienda sanitaria. Da qualche anno in pensione, sono purtroppo scomparsi a distanza di poche ore l’uno dall’altro a causa di una grave malattia.

La Usl Umbria 2 con il direttore generale Piero Carsili, il direttore sanitario Nando Scarpelli, il responsabile della Medicina Legale Francesco Bonini e la direttrice del distretto Valnerina Simona Marchesi, a nome di tutto il personale e dei tanti colleghi, profondamente colpiti dalla triste notizia, esprimono “le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici del dottor Michele Moretti e del dottor Gelfrido Galizi”.

Il dott. Moretti, medico legale presso la sede centrale dell’azienda sanitaria di viale Bramante a Terni e il dott. Galizi, chirurgo prima a Foligno e poi responsabile della Chirurgia Generale dei presidi di Norcia e Cascia, vengono ricordati con grande affetto per la loro gentilezza, disponibilità, competenza e per il prezioso contributo umano e professionale che ha contraddistinto la loro lunga e importante attività nella sanità pubblica regionale.