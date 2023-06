Terni, illuminazione a led in altri 188 lampioni della città - Tuttoggi.info

L’intervento è finanziato con 150mila euro ed è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici attraverso il programma POR FESR.

“Altri 188 lampioni in città saranno riqualificati, efficientati grazie alla sostituzione delle vecchie lampade con nuovi corpi illuminanti a led, con conseguente risparmio energetico”.

Lo ha deliberato la giunta comunale ternana, su proposta degli assessori Giovanni Maggi e Mascia Aniello. L’intervento è finanziato con 150mila euro ed è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici attraverso il programma POR FESR, Agenda Urbana e vari finanziamenti comunali.

“In particolare – spiega l’assessore Giovanni Maggi – gli interventi saranno localizzati in via Aleardi (49 corpi illuminanti), in via Narni- Alterocca (23 corpi illuminanti), in via Narni (32 corpi illuminanti), in via Maestri del Lavoro (37 corpi illuminanti), in Strada di Recentino (47 corpi illuminanti)”.