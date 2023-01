Terni, il vescovo Soddu 'compie' un anno | Diocesi in festa - Tuttoggi

Mons. Francesco Soddu, vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, compie un anno di mandato. Celebrazione dell'Epifania

Il 5 gennaio 2023, nel primo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Francesco Antonio Soddu a vescovo di Terni-Narni-Amelia, alle ore 17.30 nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Terni si terrà il solenne pontificale, nella vigilia dell’Epifania, al quale prenderanno parte sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, rappresentanti delle associazioni e movimenti, e al quale sono invitati tutti i fedeli della diocesi.

“È una significativa occasione per manifestare coralmente la gratitudine al Signore per il dono che ha fatto alla Chiesa di mons. Francesco Antonio Soddu e per esprimere al vescovo la gioia di averlo come pastore, santificatore e maestro” – si legge in una nota della Diocesi – “Un anno in cui mons. Soddu ha visitato molte comunità della diocesi, incontrando famiglie, giovani, adulti e anziani, malati e carcerati, condividendo la gioia dell’incontro e portando la speranza in ogni ambito ecclesiale e sociale”.