Terni, il sindaco Latini "2022 anno della semina" - Tuttoggi

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, traccia il bilancio di fine anno. Focus su fondi Pnrr e su politiche giovanili

“Il 2022 è stato un anno di grande semina e allo stesso tempo un anno che farà da cerniera per il futuro della città. E’ stato l’anno nel quale abbiamo sistemato tante questioni irrisolte da moltissimo tempo, nel quale, restando nella metafora, abbiamo ripulito il terreno da parecchie erbacce, e anche quello nel quale siamo stati capaci di pensare e progettare bene opere e interventi essenziali per gli anni a venire, riuscendo a intercettare i finanziamenti, cogliendo cioè tutte le opportunità”. Lo ha detto il sindaco Leonardo Latini stamattina a margine della conferenza stampa durante la quale ha tracciato in sintesi un bilancio dell’anno che sta per chiudersi.

Asm, Palaterni e Pnrr

“La chiusura positiva della complessa operazione per il futuro dell’Asm, il risanamento delle aziende partecipate, lo sblocco dei lavori per il nuovo Verdi, l’avvio a conclusione dei lavori per il Palaterni, i progetti Pnrr finanziati per 70 milioni, con il borgo di Cesi che riceverà 20 milioni per diventare il terzo polo turistico del territorio insieme alla cascata e a Piediluco e trainare tutta l’Umbria Meridionale, la variante Sud Ovest che drenerà risorse per 50 milioni cambiando completamente la viabilità in città: sono le tappe più importanti della nostra attività in questo 2022”, ha detto ancora il sindaco Latini.