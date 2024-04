Terni, il "Rigoletto" di Verdi è sold-out: andrà in scena all'auditorium Gazzoli - Tuttoggi.info

I biglietti sono esauriti già da diversi giorni; la lista d'attesa per eventuali posti liberi in seguito a qualche rinuncia è lunga

Grande attesa, a Terni, per l’opera lirica “Rigoletto” di Giuseppe Verdi: andrà in scena sabato 20 aprile alle ore 21 all’auditorium Gazzoli, con la partecipazione di artisti affermati, diretti dal maestro Stefano Giaroli.

I biglietti sono esauriti già da diversi giorni; la lista d’attesa per eventuali posti liberi in seguito a qualche rinuncia è lunga. Per verificarne la disponibilità, è possibile contattare l’associazione Amici della Lirica al numero 331.7648201, sabato 20 aprile dalle 10 alle 12.