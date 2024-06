Terni, il lottatore Jonathan Molfino pronto a difendere il titolo mondiale: raccolta fondi per partecipare all’evento - Tuttoggi.info

“Ho deciso di raccogliere fondi per andare a difendere il titolo mondiale master di lotta olimpica da me detenuto, che poi sarebbe il decimo in carriera, quindi coronando il sogno di un record”. Il lottatore ternano Jonathan Molfino a 55 anni ha avviato un GoFundMe per partecipare all’evento, che si terrà in Croazia dal 9 al 13 ottobre.

“I costi – scrive – sono sempre più strangolanti per cui avrei, unicamente in caso di vittoria, solo il rimborso dalla federazione delle spese fatte per partecipare”.

“Per varie vicissitudini – continua – tra cui l’imminente nascita di un bambino, credo che quest’anno senza il vostro aiuto non riuscirei a partecipare”.

La raccolta fondi, arrivata a 1.200 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/darmi-la-possibilita-di-difendere-il-titolo-mondiale



