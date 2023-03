Terni, il 4 marzo l'inaugurazione della "Bacheca della Pace" realizzata dai bambini ucraini della San Vincenzo de' Paoli - Tuttoggi

Il 4 marzo, a Terni, l'inaugurazione della "Bacheca della Pace" realizzata dai bambini ucraini frequentanti l’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli.

Sabato 4 marzo, alle ore 16.00, presso il parco Ciaurro di Terni si terrà l’inaugurazione della “Bacheca della Pace” realizzata dai bambini ucraini frequentanti l’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli.

La bacheca, frutto del progetto “Liberi di sognare. Liberi di crescere”, è una struttura metallica bifacciale di 180×120 cm con il disegno della cartina dell’Ucraina in cui sono poste delle mattonelle in ceramica, per ricordare l’accoglienza a Terni dei piccoli profughi e delle loro mamme.