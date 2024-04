Terni, il 25 maggio il Transfem Pride: "In piazza contro l'odio e la discriminazione" | Video - Tuttoggi.info

"Il transfemminismo è un movimento che chiede la parità dei diritti per tutte le persone, in ogni ambito"

A Terni parte oggi, sabato 20 aprile, il Pride Month, che si concluderà con il Transfem Terni Pride del 25 maggio prossimo.

“Transfemminismo, autodeterminazione e diritti delle famiglie queer sono le parole chiave del Transfem Terni PrideTransfem Terni Pride”, affermano i membri di Esedomani Terni Associazione LGBTQIA+, organizzatrice dell’evento. “La parata, che per la prima volta si svolgerà nella città di Terni, sarà un importante momento, dopo un mese di eventi culturali, artistici, sportivi, politici, di riflessione sul transfemminismo e sulla sua funzione ricostruttiva del nostro tessuto sociale”.

Montali: “Il transfemminismo è una cultura fondata sull’amore”

“Oggi rappresentiamo una lunga serie di associazioni“, dichiara Luca Montali, presidente di Esedomani Terni lgbtqia+. “Ci aspettavamo un grande numero di adesioni, ma non 39 associazioni e 5 partiti politici a sostegno del pride”.

“Il transfemminismo è lo sguardo che va oltre le divisioni; è quell’atteggiamento mentale che ci consente di essere in antitesi con il patriarcato, cultura fondata sul dolore, sulla sopraffazione. Il transfemminismo è una cultura basata sull’amore, sull’accoglienza, sulla condivisione e sull’inclusione. A Terni ne abbiamo bisogno in modo particolare”.

“Insegniamo ai nostri figli a rispettare tutti”

“Ritengo che i genitori rappresentino un sostegno importante per i nostri ragazzi e le nostre ragazze; soprattutto in questo periodo storico”, aggiunge Marisa Maurizi, presidente di AGedO. “Questo pride rappresenta la voce di tutte le donne che nascono in una famiglia patriarcale, prive di diritti. La vita è una e breve: aiutiamo questi ragazzi a esprimersi. Io farò di tutto per sostenere le famiglie. Oggi, dopo undici anni di attivismo, sono una mamma, una donna migliore, perché ho abbattuto tabù e pregiudizi dovuti a un’educazione patriarcale”.

“E’ importante ritornare nelle piazze a Terni per dire ‘no al patriarcato, no alle discriminazioni, no all’odio’: insegniamo ai nostri figli a rispettare tutti”.

Monti: “Tranfemminismo è un orizzonte che dovrebbe guidare le nostre azioni”

“Il Transfem Terni Pride è unico nel suo genere, perché è un pride transfemminista”, conclude Claudia Monti della Casa delle Donne. “Il transfemminismo è un movimento che chiede la parità dei diritti per tutte le persone, in ogni ambito. Transfemminismo è una bella parola, è un orizzonte che dovrebbe guidare il nostro pensiero e le nostre azioni; è uno sguardo sul mondo necessario e dovuto. Terni Donne e La Casa delle Donne abbracciano l’ottica transfemminista, convinte del fatto che per lottare per la libertà e l’autodeterminazione delle donne sia fondamentale costruire un’alleanza”.