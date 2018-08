Terni, “I soldi per i libri delle elementari ci sono” | Parla il sindaco Latini

share

“Viste le voci degli ultimi giorni sulla questione testi scolastici – dichiara il sindaco Leonardo Latini – sento il dovere di intervenire per fare chiarezza sulla situazione. I soldi, come già assicurato più volte dall’assessore alla Scuola Valeria Alessandrini, ci sono. C’è la determina dirigenziale numero 1936 del 28/06/2018, che impegna 170 mila euro per i rimborsi e c’è copertura finanziaria. Comprendo la preoccupazione dei librai, visto che lo scorso anno molti di loro non hanno avuto il rimborso, ma questo è dipeso esclusivamente dal fatto che è stato decretato lo stato di dissesto e, dunque, i crediti del precedente anno rientrano nella competenza dell’Organo straordinadio di liquidazione, i cosidetti Commissari, che provvederanno a pagare nel rispetto delle tempistiche della procedura. Invito tutti ad evitare inutili ed allarmistiche polemiche, spesso basate solo su voci prive di riscontro, visto che è preciso dovere non solo del Comune ma di tutti i soggetti interessati, ciascuno per le proprie prerogative, ruoli e competenze, garantire senza disagi l’inizio dell’anno scolastico”.

