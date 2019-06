Terni, i ragazzi dell’Allievi-Sangallo realizzano video per Giornata della Legalità

In occasione dello svolgimento della giornata della legalità organizzata dal Presidente del Tribunale di Terni è stato presentato l’allegato videoclip sull’educazione ambientale realizzato da dieci allievi dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in collaborazione con la Polizia Locale di Terni-Nucelo di Vigilanza Ambientale, l’ARPA, l’ASM e UMBRIADUE.

Il videoclip ha riscosso molto successo in Tribunale in quanto i ragazzi hanno vestito i panni di agenti di polizia locale e di tecnici ARPAper mettere in scena l’episodio di uno sversamento di un funghicida tossico per le specie acquatiche nel torrente Naia avvenuto nel 2010.

