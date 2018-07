Terni, gravissimo incidente | Coinvolti anche bimbo e donna incinta

Un gravissimo incidente si è verificato da pochi minuti lungo la strada di Campomicciolo, all’altezza del cimitero di Papigno; due le vetture coinvolte che, nella dinamica del sinistro, sono andate distrutte. Non sono ancora note le cause che hanno innescato il terribile schianto, ma ci sono più feriti.

Un bimbo di un anno e una donna incinta sono rimasti coinvolti nell’incidente, ma, fortunatamente, al momento, le loro condizioni non sarebbero gravi. Ci sarebbero anche ulteriori feriti che stanno aspettando le cure dei sanitrari del 118, prontamente allertato da alcuni passanti e da altri automobilisti in transito. Sul posto si stanno portando più equipaggi per soccorrere i feriti che necessitano di cure.

